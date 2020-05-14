Названы особенности производства медицинских масок

Для производства медицинских масок нужны определенные технические условия и клинические испытания, рассказал «360» производитель индивидуальных средств защиты Владимир Михайлов.

Учредитель производителя масок ООО «Предприятие «ФЭСТ» отметил, что сегодня есть одноразовые и многоразовые маски. Одноразовые — это трехслойные, сделанные из специального материала, но они рассчитаны только на период носки от двух до 2,5 часов.

Есть многоразовые маски, сделанные из марли. По словам Михайлова, если на маске написано «медицинское изделие», то это однозначно проверенная маска, потому что сегодня существует система контроля за производством таких масок.

Для того, чтобы производить медицинские маски нужны технические условия, в которых прописано, из какой марли делать изделие, и какая у нее должна быть плотность. Михайлов отметил, марля есть медицинская и немедицинская, но в технических условиях допускается только первая. Потом, по его словам, все эти материалы сдаются на токсикологию. И после того, как готовое изделие отшил и принес Росздравнадзор, проводятся клинические испытания, то есть ее проверяют.

При этом сказать, что если на маске написано «гигиеническая», то дать четко характеристику, что она вредная нельзя, заметил Михайлов. Такое заключение может вынести только лаборатория, отметил собеседник «360».

Михайлов рассказал, что «Предприятие «ФЭСТ» сегодня производит медицинские маски, и все швеи в компании обязательно должны проходить комиссию.

«У них есть, так скажем, допуск свой, медицинская справка. У нас может прийти Росздравнадзор в любой момент и проверить», — рассказал Михайлов.

Также он отметил, что соблюдаются и специальные требования к помещению, и к складам, на которых лежит как марля, так и потом готовое изделие.

«А за масками, на которых написана «гигиеническая», за их производством никто не осуществляет надзор», — объяснил Михайлов. При этом он подчеркнул, что говорить о том, что они запрещены нельзя.

«Если они разрешены, у них есть какой-то сертификат, но если есть в названии маски „маска медицинская“, то значит уже это подтверждение качества данной маски», — отметил МИхайлов.