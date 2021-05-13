Названы особенно полезные специи

Ряд специй не только привносит в блюдо особый вкус, но и благоприятно воздействует на здоровье. Об этом рассказала диетолог из Лос-Анджелеса Аманда Николь, написало ИА Nation News.

Особенно полезен для здоровья кардамон. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, в кардамоне содержатся антиоксиданты, эффективные в борьбе со свободными радикалами. Кардамон также очень полезен для сердца. Он понижает кровяное давление и тем самым защищает от инсульта. Это также позволяет снизить уровень холестерина и триглицеридов.

Кроме того, в еду полезно добавлять куркуму. Она обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Куркумин сокращает воспаления при многих хронических состояниях, нужен для сердечно-сосудистого и неврологического здоровья.

При приготовлении блюд не стоит забывать и про гвоздику. Она обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, влияет на выведение токсинов. Гвоздика подавляет рост раковых клеток, успокаивает, нормализует работу ЖКТ. А еще она усиливает аппетит, поэтому ее стоит употреблять дозированно.