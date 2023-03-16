Здоровье 16 марта 2023, 14:05 Названы основные виды аллергии среди россиян

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Россияне чаще всего страдают аллергией на продукты, около 70% жителей страны испытывают негативную реакцию именно на них. Об этом сообщил RT.

На втором месте среди самых распространенных в России аллергенов — пыльца растений. От нее страдают 54% всех респондентов. А у половины опрошенных наблюдается реакция на плесень.

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Четверть россиян заметили первые признаки аллергии еще в детстве. Обычно она проявлялась кашлем, крапивницей, насмокром и слезами, а также зудом.

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