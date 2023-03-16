16 марта 2023, 14:05
Названы основные виды аллергии среди россиян
Россияне чаще всего страдают аллергией на продукты, около 70% жителей страны испытывают негативную реакцию именно на них. Об этом сообщил RT.
На втором месте среди самых распространенных в России аллергенов — пыльца растений. От нее страдают 54% всех респондентов. А у половины опрошенных наблюдается реакция на плесень.
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Четверть россиян заметили первые признаки аллергии еще в детстве. Обычно она проявлялась кашлем, крапивницей, насмокром и слезами, а также зудом.
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