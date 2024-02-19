Здоровье 19 февраля 2024, 02:47 Названы основные симптомы дефицита железа Диетолог Игнатикова: повышенная утомляемость является сигналом дефицита железа Freepik

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Железо является важным элементом для организма человека, поэтому важно знать симптомы его дефицита. Об этом диетолог Елена Игнатикова рассказала в интервью радио Sputnik.

Признаками недостатка железа в организме являются слабость, повышенная утомляемость и чувствительность к физическим нагрузкам. Головокружения и головные боли также могут быть сигналом нарушения здоровья.

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Для профилактики «железодефицитной анемии» в рацион нужно включить определенные продукты. Например, говядину, в которой содержится большое количество животного белка, необходимого для синтеза гемоглобина. Плюс в этом мясе много железа и оно хорошо усваивается.

По словам врача, ценным источником железа являются также язык, печень и сердце. Для усвоения этого элемента также нужен витамин С, поэтому в зимой нужно больше есть квашеной капусты, цитрусовых и яблок.

Ранее диетолог посоветовала худеющим людям заменить привычные десерты на мармелад или мандарины в темном горьком шоколаде.