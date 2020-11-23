Названы основные ошибки при сдаче теста на COVID-19

Тест на COVID-19 может показать ошибочный результат, если пациент перед ним не соблюдал определенные рекомендации или мазок взяли неправильно. Влияет на него и время взятия анализа.

Врачи-вирусологи рассказали сайту РБК, как добиться максимально точного анализа на коронавирусную инфекцию и избежать ошибок.

Проба окажется неинформативной, если пациент перед ней высморкался или промыл нос. Кроме того, иногда мазок берут неглубоко — это тоже скажется на точности его результата.

Терапевт и главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко пояснила, что аналогичные правила действуют и для мазка из зева. Перед тестом нельзя ничего есть и ополаскивать рот антисептиком.

Если человек недавно заразился, то вируса в носоглотке может быть мало — тест покажет отрицательный результат. Если он болеет давно, то в зеве или носовых проходах вируса тоже, скорее всего, не окажется. В таких случаях болезнь развивается уже в нижних отделах дыхательных путей.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова подчеркнула, что ложноотрицательным тест порой оказывается именно из-за действий пациента.

«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — пояснила она.

Кожевникова добавила, что из-за анализов с ложным отрицательным результатом существующая статистика заболеваемости кажется сомнительной. Хотя сами тесты получили международные сертификаты, проверены доказательной медициной и эффективны.

Качество подготовки проб, заметил вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский, тоже может сказаться на результатах тестов. 30-процентную вероятность ложноотрицательных тестов он назвал «безобразно высоким результатом».