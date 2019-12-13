Названы основные опасности переутомления на работе

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии Подробнее

Те, кто чувствует усталость в общей сумме более 24 часов в неделю, подвергают здоровье серьезным рискам. Таких людей 50% среди женщин и 30% среди мужчин. В случае затянувшегося переутомления есть вероятность развития заболеваний органов зрения (67% у женщин, 57% у мужчин), эндокринной системы (56% у женщин, 40% у мужчин) и сердечно-сосудистой системы (30% у женщин, 29% у мужчин).

Около 50% респондентов, которые приняли участие в исследовании, заявили, что чувствуют усталость из-за эмоционального напряжения и повышенного зрительного и умственного внимания.

Чаще всего болеют те, кто назвал свою усталость сильной. В среднем, такие люди берут около 25 дней больничного за год. В исследовании участвовали 1,7 тысячи представителей профессий с высоким риском утомления.