Названы основные мифы о пищевой аллергии

Ученые провели исследование, в котором выяснили, что до 35% людей ошибочно приписывают себе или своим детям пищевую непереносимость. При этом они пытаются бороться с недугом без помощи врачей. О том, какие существуют мифы о пищевой аллергии, рассказала Pravda.Ru.

Многие считают, что, если симптомы появляются после еды, значит, это аллергия. Однако это не всегда так. Побочные реакции могут возникать по разным причинам. Иммуноглобулин Е участвует в аллергических реакциях первого типа, вызывая как легкие симптомы, например, зуд в глазах, так и тяжелые, например, анафилаксию. Некоторые симптомы могут быть похожи на те, которые вызываются пищевой непереносимостью.

Во-вторых, люди думают, что достаточно пройти тест на аллергию. Если медики предлагают тестирование на IgE, его результаты требуют правильной расшифровки, поскольку даже положительный тест не обязательно означает аллергию.

В-третьих, существует миф, что нужно избегать большого количества продуктов, чтобы контролировать экзему. Однако пища не вызывает экзему. Существует множество других факторов окружающей среды, вызывающих ее обострение.

Также распространен миф о том, что нужно избегать употребления продуктов, вызывающих аллергию. Однако исключение из рациона определенных продуктов требует тщательного планирования. В частности, это относится к людям с быстро развивающейся аллергией на IgE, когда случайное воздействие провокаторов может привести к серьезным симптомам.