Названы ошибки в лечении обструктивного бронхита у детей

Родители детей часто называют ангинами любые жалобы ребенка на боль в горле. Но эта ошибка может привести развитию более опасного обструктивного бронхита. Об этом в своем YouTube-канале рассказал

детский врач, и телеведущий Евгений Комаровский.

Он напомнил, что ангина — это бактериальная инфекция, которая вызывается стрептококком. Главное ее отличие от других ОРВИ — отсутствие насморка и сильная боль в горле. Ее нужно лечить только антибиотиками. Но если у ребенок перенес сразу две или три ангины подряд, то ему удаляют миндалины.

«Не стоит считать ангинами все жалобы ребенка на боль в горле. Если болезнь заканчивается обструктивным бронхитом, то это не означает, что инфекция опустилась в организм», — подчеркнул Комаровский.

Врач пояснил, что обструктивный бронхит — это скопление слизи в легких, которая забивает дыхательные пути. Она появляется от того, что во время сна из-за насморка ребенок начинает дышать ртом. Слизь в бронхах высыхает и на утро у маленького пациента начинаются проблемы с дыханием.

«При первых признаках ОРВИ нужно сделать все, чтобы ребенок мог дышать носом. Лучше всего промыванием, на ночь можно сосудосуживающие капли», — посоветовал доктор Комаровский. Он призвал отказаться от отхаркивающих лекарств, потому что они только помогают скапливаться слизи.

Специалист подчеркнул, что в комнате ребенка температура должна быть не выше 18−20 градусов, а влажность от 40 до 60%. Это позволит слизи не скапливаться в легких, а выйти из носа. Также никакого обструктивного бронхита не будет.