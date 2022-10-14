Названы ошибки, которые делают яйца менее полезными | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber Названы ошибки, которые делают яйца менее полезными Диетолог Копытько рекомендовала обращать внимание на срок годности яиц Unsplash

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Диетолог Марина Копытько перечислила частые ошибки при выборе и приготовлении яиц, которые делают их менее полезными. Об этом сообщило издание «Абзац».

В первую очередь стоит обращать внимание на срок годности продукта. Чем свежее — тем лучше, уточнила диетолог. Также нет смысла выбирать яйца покрупнее. Их польза не зависит от размера.

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«Если посмотреть показатели пищевой ценности, то у более мелких яиц будет куда интереснее состав», — подчеркнула Копытько.

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Кроме того, не нужно мыть яйца сразу после покупки, так как на них есть защитная пленка, продлевающая срок хранения. А вот мыть продукт перед приготовлением, наоборот, следует, уточнила диетолог. Она пояснила, что зараженные сальмонеллой яйца визуально никак не выделяются, поэтому рисковать не стоит.

Важно учитывать состояние своего здоровья. Людям с повышенным холестерином необходимо уменьшить количество желтков и ограничиться лишь белками.

Приготовление яиц не должно быть ни слишком долгим, ни слишком быстрым. Важно, чтобы желток приобрел кремообразную структуру. Это будет означать, что бактерии сальмонеллы уничтожены, но при этом сохранилась пищевая ценность продукта, заключила диетолог.

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