Названы осенние ягоды, укрепляющие иммунитет

Диетолог, нутрициолог Ирина Лизун для радио Sputnik рассказала об осенних ягодах, которые помогут укрепить иммунитет и подготовить организм к холодам. Самые полезные и доступные из них — клюква и брусника.

В этих ягодах содержится большое количество витаминов и полезных веществ.

«Клюква и брусника очень полезны, это концентрат пользы по той причине, что в них довольно невысокое содержание сахара — не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов. В частности, в клюкве витамина C иногда даже больше, чем в цитрусовых. Клюкву и бруснику используют как лечебные ягоды, в них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения», — рассказала специалист.

Благодаря низкому содержанию сахара ягоды не портятся и просты в хранении — их можно просто залить водой и в таком виде они будут долго храниться в холодильнике. Из ягод можно варить варенье, но еще лучше использовать их в готовке — например, запекать с ними мясо или птицу.

«Компоненты брусники или клюквы хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка, и за счет витамина С позволяют лучше усвоить железо, которое присутствует в мясе. Конечно, при термической обработке, при запекании мы потеряем 20-30% полезных элементов, но если делать из этих ягод варенье — потеряем гораздо больше», — пояснила Ирина Лизун.