Названы опасные виды кашля, требующие записи к врачу

Некоторые виды кашля требуют срочного посещения врача. Об этом предупредил терапевт-пульмонолог из Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Беспокойство должен вызвать кашель, сопровождающийся затруднением дыхания, обильным выделением мокроты или шумом в груди.

«Выраженный и длительный кашель говорит о том, что патология значительна и причину необходимо выяснить», — привел слова Бекетова сайт «Аргументы и факты».

Медицинская помощь также потребуется при прогрессирующем усилении кашля на фоне ухудшения самочувствия. Еще опасен кашель, сопровождающийся повышенной на протяжении пяти дней температурой. Помимо этого, стоит насторожиться при кашле любой интенсивности, который продолжается более двух-трех недель.

Кашель может быть симптомом 15 различных заболеваний — от болезней сердца до психогенных расстройств. В некоторых случаях врач ставит диагноз по звучанию кашля.

Кашель продолжительностью дольше месяца считается хроническим и требует наблюдения у пульмонолога, предупредил терапевт.

«Так называемые отвлекающие процедуры — грелки, банки, горчичники, ингаляции над картофелем, горячим паром и т. д. — в цивилизованном мире практически не используются», — рассказал Бекетов.

По его словам, у таких методов низкая эффективность, а вероятность ожога дыхательных путей и тела крайне высокая.