Названы опасные способы отбеливания зубов | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 15:48 Поделиться Telegram

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Viber Названы опасные способы отбеливания зубов

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Лимон, перекись, сода и другие распространенные средства для отбеливания зубов опасны. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Домашние методы, которыми многие пользуются, не только не делают зубы белее, но и наносят вред. Например, лимон провоцирует чувствительность и язвы на деснах.

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Уголь и сода содержат абразивные частицы, которые только травмируют эмаль.

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Перекись водорода просто не сработает, так как в аптеках продается раствор со слишком низкой концентрацией.

Следует соблюдать осторожность и при использовании отбеливающих паст. Они также содержат твердые частички. Это безопаснее соды и угля, но для регулярного применения такие пасты не подходят.

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