Здоровье 28 марта 2023, 23:13 Названы опасные причины заболеваний щитовидной железы Эндокринолог Игнатьева: невылеченный гипотиреоз может ухудшить качество жизни

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Гипотериоз является опасным заболеванием, которое возникает при снижении функции щитовидной железы. Телеканал «Санкт-Петербург» рассказал, из-за чего оно возникает и к каким последствиям может привести.

Причиной заболевания является аутоиммунный тиреоидит. Из-за воспаления щитовидной железы в организме начинает вырабатываться меньше гормонов Т3 и Т4. Вызывать гипотериоз могут стресс, серьезные инфекции, резкая смена климата, а также наследственный фактор.

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Среди симптомов болезни — слабость, вялость, апатия, плохое самочувствие, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, снижение памяти и внимания.

«Невылеченный гипотиреоз может привести к ухудшению качества жизни. У женщин — привести к проблемам с зачатием ребенка», — рассказала врач-эндокринолог, терапевт и врач УЗД Полина Игнатьева.