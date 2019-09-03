Названы опасные последствия от обезболивающих

Обезболивающие без контроля. Мировая общественность призвала пересмотреть законы о наркотиках Подробнее

Врач-терапевт рассказала, что существуют наркотические и ненаркотические обезболивающие. Однако применение любых анальгетиков требует контроля и рекомендации врача. Даже ненаркотические обезболивающие, отпускающиеся без рецепта, агрессивны. Любые анальгетики вызывают привыкание, что приводит к увеличению дозы препарата.

«В итоге вы либо увеличиваете концентрацию действующего вещества, либо меняете лекарство на более сильное, что еще больше усиливает побочные эффекты», — объяснила Анисимова.

Кроме того, анальгетики, помимо снижения уровня глюкозы, негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, могут вызывать язвенные болезни желудка, кровотечения язв и нарушение свертываемости крови. При длительном применении обезболивающие могут даже вызвать снижение количества лейкоцитов в единице объема крови на фоне супрессии костного мозга. То есть костный мозг начинает плохо вырабатывать тромбоциты, лейкоциты и эритроциты.

Пациенты часто злоупотребляют анальгетиками, не разбираясь детально в причинах боли. Специалист отметила, что люди таким образом мешают врачам установить точную причину диагноза. Так, пациенты с длительными болями в животе сначала злоупотребляют анальгетиками, а потом погибают на операционном столе от перитонита с банальным аппендицитом.

Врач призвала запретить свободную продажу обезболивающих, поскольку аптеки — прежде всего, коммерческие предприятия.