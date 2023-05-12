12 мая 2023, 16:35
Названы опасные последствия частых разговоров по телефону
Частые разговоры по телефону приведут к повышенному риску гипертонии
Длительные разговоры по телефону, которые превышают 30 минут в неделю, способны повысить риск гипертонии. К такому выводу пришли китайские ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на European Heart Journal — Digital Health.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие свыше 210 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет из Британского биобанка. До начала эксперимента они не сталкивались с признаками повышенного кровяного давления.
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Исследование продолжалось около 12 лет. В результате выяснилось, что у людей, кто разговаривает по телефону свыше 30 минут в неделю, риск развития гипертонии возрастает на 12%.
Болезни
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