Названы опасные последствия бесконтрольного приема обезболивающих

Слишком частый прием обезболивающих препаратов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом Ura.ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко.

Бесконтрольный прием обезболивающих может привести к заболеваниям печени и желудочно-кишечного тракта — например, к язвенной болезни.

«Есть даже такое понятие аспириновая язва. Можно получить лекарственный гепатит, угнетение кроветворной системы», — рассказала врач.

Кроме того, распространена проблема, когда при слишком частом приеме обезболивающих рецепторы меняют к ним чувствительность, а боли начинает вызывать сам препарат. Это называется абузусной головной болью.

«Ее очень тяжело лечить. Это длительный процесс с антидепрессантами, длительными госпитализациями. Абузус можно получить от любых нестероидных противовоспалительных препаратов», — предупредила Струценко.