Здоровье 29 ноября 2022, 22:13 Названы опасные ингредиенты в зубных пастах Telegram-канала «Жить ЗдорОво»: лаурилсульфат натрия в зубных пастах опасен для печени

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Некоторые ингредиенты зубных паст вредны для организма. Об этом сообщило издание Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канала «Жить ЗдорОво».

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Например, лаурилсульфат натрия опасен для печени, желудка и слизистой оболочки рта, уточнило ИА Nation News. Триклозан и хлоргексидин разрушают микрофлору организма. Такие пасты следует использовать только по рекомендации врача. Иногда в составе можно найти пропиленгликоль. Он продлевает срок годности продукта, но при этом оседает во внутренних органах и является токсичным.