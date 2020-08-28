Названы опасные фермерские продукты

Фермерские продукты могут быть не менее опасны, чем их магазинные аналоги. Особенно много ядов порой содержат горох, подсолнечные семечки и масло.

«Сегодня в продуктах, овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами», — рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский. Его слова приводит «Царьград».

Даже фермерские продукты могут быть наполнены ядами, хотя производители выдают их за органические и натуральные. Особенно опасными могут быть горох, семечки и подсолнечное масло. Любоведский утверждает, что перед уборкой их могут сушить пестицидами — так урожай сохранится дольше. Иногда фермеры поливают продукты растворами за неделю до уборки, а иногда — за несколько дней.

Поэтому эксперт советует приобретать овощи, фрукты и другие культуры у проверенных производителей и критично относиться к заявлениям об органичности продуктов, которые попадают к нам на стол.

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