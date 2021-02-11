Названы опасные для здоровья ребенка упражнения зарядки в детсадах

Руководитель Национального фитнес-сообщества Светлана Андреева в беседе с радио «Говорит Москва» объяснила, что упражнения традиционной зарядки не всегда полезны для ребенка.

«Есть множество способов развить координационные способности у детей. Но многие упражнения, которые широко используются в тренировочном процессе, представляют опасность для детей дошкольного возраста», — уточнила Андреева.

Она пояснила, что для маленького ребенка небезопасны приседания на пятках и наклоны вперед с прямыми ногами до касания руками пола. Помимо прочего, малышам лучше не выполнять разгибание рук в локтевых суставах и не делать висы на перекладинах.

Ранее представители организации предложили заменить разминку на детский фитнес и ввести эту дисциплину в программу детсадов. Сообщество отправило письмо в Российский футбольный союз.