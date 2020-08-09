Названы опасные для здоровья печени фрукты

Она отметила, что в семечковых фруктах больше фруктозы, а в косточковых — глюкозы.

«И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени», — сообщила Павлова.

Врач призвала не перекусывать фруктами, так как они провоцируют выброс инсулина. Павлова посоветовала есть фрукты исключительно в качестве десерта. Большие фрукты лучше есть по одному, мелких можно съесть несколько штук.

Ранее диетолог Тамила Арсеньева рассказала, какие продукты повышают настроение. Бразильский орех, который содержит селен, и устрицы с высоким содержанием цинка стимулируют выработку гормонов радости — серотонина, дофамина и эндорфина. Улучшить настроение поможет и содержащийся в банане витамин В6.