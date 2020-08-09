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    09 августа 2020, 07:39

    Названы опасные для здоровья печени фрукты

    Андрей Иванов

    Семечковые фрукты наносят серьезный удар по печени. Содержащаяся в них фруктоза может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени. Об этом радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
    Названы опасные для здоровья печени фрукты

    Она отметила, что в семечковых фруктах больше фруктозы, а в косточковых — глюкозы.

    «И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени», — сообщила Павлова.

    Врач призвала не перекусывать фруктами, так как они провоцируют выброс инсулина. Павлова посоветовала есть фрукты исключительно в качестве десерта. Большие фрукты лучше есть по одному, мелких можно съесть несколько штук.

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