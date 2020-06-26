Названы опасные для сердца лекарства

Помимо них спровоцировать проблемы с сердцем способны также сердечные гликозиды и обычные капли для носа, вызывающие привыкание.

«Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом», — предупредил Мясников.

Кроме того, на проблемы с ритмом сердца влияют дефицит калия и магния. К этой проблеме, в свою очередь, приводят препараты от изжоги.

Антибиотики особенно опасны в паре с мочегонными средствами, отметило РИА ФАН.

Ранее доктор Мясников рассказал о новом виде пищевого расстройства у сторонников ЗОЖ. На смену анорексии и булимии пришла орторексия — постоянное следование всем пунктам правильного питания.