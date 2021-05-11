Названы опасные для аллергиков продукты

Людям с аллергией на пыльцу стоит исключить из своего рациона некоторые фрукты и овощи, так как на них может возникнуть схожая реакция. Чтобы не допустить перекрестной аллергии, придется отказаться от груш, яблок, меда, специй и других продуктов. Об этом радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе.

«Больным, у которых аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но, можно сказать, всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки», — объяснила Мачарадзе.

Собеседница добавила, что аллергикам придется отказаться от меда, так как пчелы собирают пыльцу злаковых трав. Есть продукты, которые вызывают перекрестную аллергию и во время цветения сорных трав — полыни и амброзии.

«Самые сильные перекрестно реагирующие продукты — это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специями нельзя пользоваться», — предупредила врач.

Ранее заведующая отделением аллергологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина заявила, что из-за изменения климата сезонная аллергия сдвинулась на две-три недели.