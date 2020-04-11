Названы новые симптомы COVID-19

Ученые отметили, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов появились проблемы с координацией и невнятная речь. До этого не было известно, что эти симптомы могут проявляться при COVID-19.

В исследовании участвовали 214 пациентов. Все они — жители китайского города Ухань. Именно там произошли первые случаи заражения вирусом, который позже распространился практически на все страны мира. 11 марта число зараженных настолько возросло, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В исследовании китайских ученых также перечислены уже известные симптомы COVID-19. Это высокая температура, сухой кашель и головная боль — они встречаются у большинства заболевших. Реже у пациентов наблюдается резкая потеря вкусовых ощущений и обоняния.

По последней информации, в мире коронавирусом заразились более 1,7 миллиона человек в 184 странах. Свыше 106 тысяч пациентов скончались, еще более 392 тысяч человек выздоровели. Самое высокое число зараженных сейчас в США — там коронавирус обнаружили более чем у 500 тысяч жителей. На втором месте по количеству подтвержденных случаев находится Испания — там заболели более 158 тысяч человек. Третье место занимает Италия с почти 148 тысячами пациентов.

По информации на утро 11 апреля, в России зафиксировали 13 584 случая заражения коронавирусом. За все время в стране умерли 106 человек, еще 1045 пациентов полностью выздоровели. Самая серьезная ситуация с коронавирусом наблюдается в Москве — там обнаружили почти девять тысяч зараженных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, столичные больницы работают в авральном режиме.