Здоровье 02 марта 2023, 18:10 Названы нестандартные симптомы, по которым можно выявить артрит Лихорадка и слабость могут говорить о наличии артрита

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Часто о наличии ревматоидного артрита говорят боли в суставах. Однако существуют и неочевидные признаки, по которым можно выявить наличие этого заболевания. Об этом сообщил LIVE24.RU со ссылкой на Express.

При артрите иммунитет человека начинает бить по слизистой оболочке суставов, что сопровождается болями, скованностью движений и припухлостями в этой области. Однако также при данном заболевании может возникать лихорадка, резкое похудение, повышенная утомляемость и слабость, написали Nation News.