Названы неожиданные свойства редьки

Редька благоприятно влияет на работу желудка, а также имеет другие полезные свойства. Об этом сообщил врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Он рассказал Sputnik, что в корнеплоде много серы. Она активирует желчный пузырь, желудочно-кишечный тракт, способствует очищению организма. Лущик заявил, что редька содержит много калия. Он ускоряет работу кишечника и обладает мочегонным эффектом.

«Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, для вредных веществ», — отметил специалист.

Также редькой хорошо можно вылечить простуду. Можно прибегнуть к старинным рецептам: использовать сок корнеплода или смешать редьку с медом. Ведь в этом овоще есть витамины группы B и C. Кроме того, имеет бактерицидный эффект.

Диетолог ранее рассказала, сколько орехов можно есть в день. Нормально есть по по 30–50 граммов, больше 60 граммов — «лишние калории». Также врач назвала наиболее полезный вид ореха.