Названы неожиданные свойства черешни

Черешня препятствует появлению морщин благодаря высокому содержанию антиоксидантов, снижает риск развития рака из-за полифенолов и понижает кровяное давление. Об этих и других полезных свойствах ягоды рассказали Диетологи Саманта Кассетти и Кери Ганс в беседе с изданием Women’s Health.

«Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму», — приводит журнал слова Ганс По ее словам, ягода понижает риск развития онкологических заболеваний, если есть ее регулярно и вести здоровый образ жизни.

Кассети добавила, что черешня богата защитными полифенольными соединениями, которые улучшают показатели кровяного давления.

Диетологи раскрыли еще одно свойство черешни — она замедляет снижение когнитивных способностей, так как содержит антоцианы Это антиоксиданты, которые придают ягодам красный цвет. Еще черешня расслабляет сосуды, помогает бороться с диабетом второго типа и бессонницей.

Ранее эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, что черешню можно сочетать не со всеми продуктами.