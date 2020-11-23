Названы неочевидные признаки рака крови

По данным специалистов организации, у заболевших лейкемией могут появляться синяки на коже, течь кровь из носа и кровоточить десны. Симптомы болезни могут отличаться у людей разного возраста. У заболевших раком крови от 25 до 64 лет повышается температура и болят суставы.

У людей старше 65 лет лейкемия вызывает потерю веса и увеличение лимфатических узлов в сочетании с другими симптомами.

Ранее ученые из британского Фонда Роя Кастла перечислили скрытые симптома рака легких. О развитии недуга могут говорить повторные инфекционные заболевания органов дыхания, необъяснимая потеря веса, ухудшение аппетита и отеки кончиков пальцев. При раке легких может отекать лицо. Это случается, если опухоль давит на верхнюю полую вену или распространяется на лимфоузлы.