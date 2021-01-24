Названы негативные последствия удаленки для здоровья

«Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу [в офис], значит, надо будет приходить в себя. Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями», — пояснила Лапа.

Собеседница добавила, что для удаленки необходимо правильно организовать рабочее место и освещение, чтобы избежать проблем с позвоночником и нервной системой.

«Вообще, любой болевой синдром — от гиподинамии, растяжения мышц. Не так сидим, не так лежим. Требуется ЛФК, ходьба, передвижения, чтобы все работало, как нужно», — подчеркнула врач.

По ее словам, каждые полчаса необходимо вставать из-за стола и немного двигаться, чтобы организм работал в здоровом ритме.