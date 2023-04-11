Здоровье 11 апреля 2023, 14:54 Названы негативные последствия стресса для интеллекта Стресс увеличит вероятность когнитивных проблем после 45 лет на 37%

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Стресс может увеличить развитие когнитивных проблем после 45 лет на 37%. К такому выводу пришли американские ученые. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 24448 человек старше 45 лет. Ученые наблюдали за респондентами больше 10 лет. Специалисты пришли к выводу, что женщины оказались сильнее подвержены стрессу. При этом подобное состояние чаще встречалось у людей без высшего образования и с более низким семейным доходом. Такие участники исследования в большинстве случаев сталкивались с риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также с когнитивными нарушениями.