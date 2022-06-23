Названы негативные последствия сна при свете

Ученые из Северо-западного университета в Чикаго выяснили, что сон в темноте снижает риск ожирения, диабета и гипертонии. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Sleep.

Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовали 550 человек в возрасте 63 до 84 лет. Часть из них спала в полной темноте, а остальные — при свете.

Результате показали, что те, кто регулярно спит при включенном ночнике или телевизоре чаще страдают от ожирения, высокого давления или диабета.

«Во-первых, свет ночью может ухудшить здоровье из-за нарушения циркадных ритмов, а во-вторых, он подавляет выработку мелатонина. Со временем это может вызвать метаболические и сердечные заболевания», — сделали вывод ученые.

Они добавили, что тем, кто не может спать без света, лучше выбирать тусклые ночники и ставить их на пол. Также следует плотно задергивать шторы и надевать маску для сна.

Ранее сомнолог Наталья Дорохова рассказала о правилах для спокойного сна. Она также отметила важность темноты в спальне. Специалист пояснила, что наступлением темноты в организме начинается выработка мелатонина — гормона сна. Человек не может полноценно выспаться, даже если в команте работает тусклый свет. Все дело в том, что фаза глубокого сна сокращается.