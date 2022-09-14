Названы негативные последствия от злоупотребления кофе | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Названы негативные последствия от злоупотребления кофе Unsplash

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Терапевт Ирина Ярцева рассказала, кому следует отказаться от кофе, и чем чревато злоупотребление этим напитком, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, кофе следует исключить из рациона при заболеваниях ЖКТ, аллергиях и высыпаниях на коже, а также людям с гипертонией и нестабильным давлением. Кроме того, напиток выводит воду из организма, поэтому он противопоказан пожилым людям.

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«Исключить кофе из рациона рекомендуется пожилым людям, потому что они не способны осознать, насколько обезвожен их организм», — заявила Ярцева.

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Сам по себе этот напиток не несет никакого вреда, но злоупотребление им может быть небезопасно для здоровья. Например, оно создает дополнительную нагрузку на почки и другие органы, а также нарушает водный баланс организма и дестабилизирует давление, пояснила врач.

По ее словам, отказываться от кофе в один момент не стоит. Лучше делать это постепенно, и для начала нормализовать режим сна, начать поддерживать регулярную физическую активность, избавиться от стресса и наладить питание.

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