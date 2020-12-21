Названы наименее уязвимые к коронавирусу группы людей

По его словам, в указанном возрасте коронавирусная инфекция у женщин протекает легче. С мужчинами ситуация обратная. Их основной гормон — тестостерон. Он негативно влияет на эритроциты, склеивая их. При заражении коронавирусом ситуация ухудшается, так как возбудитель приводит к загустению крови.

«По этой причине у представителей сильного пола, которые заболели CODID-19, более высокий риск образования тромбов и тяжелого течения заболевания», — сказал Андрей Кондрахин.

Он подчеркнул, что легче перенести заболевание могут и те россияне, которые в этом году сделали себе прививку от гриппа. Выработанные антитела могут притормозить развитие коронавирусной инфекции — и человек переболеет в легкой форме.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал еще один фактор, который может защитить человека от коронавируса. Это белок интерферон, который вырабатывается у тех, кто ведет здоровый образ жизни. По его словам, это часть врожденного иммунитета, поэтому известны случаи, когда в семье есть только один заболевший, а на других членов семьи коронавирус никак не влияет.