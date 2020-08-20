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    20 августа 2020, 18:21

    Названы наиболее подверженные раку органы

    Анатолий Минкин

    Врачи чаще всего диагностируют у своих пациентов рак легких, кишечника, предстательной железы, опухоли на коже и в молочной железе у женщин. Это органы, которые чаще всего поражают онкологические заболевания. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского центра имени Логинова Константин Титов.

    Все перечисленные органы эксперт назвал лидерами по заболеваемости раком. При этом врач отметил, что если выявить опухоль на ранней стадии, когда еще не появились метастазы, то лечение полностью избавляет от злокачественного новообразования в 90% случаях.

    «Все пациенты с ранней формой заболеваемости подвергаются менее агрессивному лечению. Чаще всего выполняется органосохраняющая операция, не всегда требуется лучевая терапия, крайне редко требуется дополнительная химиотерапия», — пояснил Константин Титов.

    Он пояснил, что если бы все пациенты в определенном возрасте проходили скрининговые программы, то количество выявленных случаев рака на ранней стадии значительно бы увеличилось.

    По словам специалиста, чаще всего от рака страдают пожилые люди. Дети и подростки болеют намного реже.

    Ранее терапевт Аркадий Верткин назвал семь основных признаков онкологии. При появлении даже одного из них лучше сразу пройти диагностику. Прежде всего речь идет об изменениях ритма дефекации и мочеиспускания. Также должны насторожить незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения. Если под кожей обнаружилось уплотнение, то нужно сразу обратиться к врачу.

    Среди других признаков ранней онкологии нарушение пищеварения, затруднение глотания, изменение внешнего вида родинок, затяжной кашель и охрипший без причины голос.

    Новости SMI.FM