Названы наиболее игнорируемые симптомы рака желудка

У двух третей пациентов выявляют рак желудка уже на поздних стадиях, в том числе из-за того, что люди могут игнорировать ранние симптомы, не связывая их с онкологическим заболеванием. Среди таких сигналов — появление непереносимости некоторых видов продуктов.

Специалисты призвали обращаться к врачу при появлении чувствительности к кофе, алкоголю или некоторым видам фруктов. Еще один красный флажок — отвращение к мясу, написало издание Focus.

По словам медиков, у пациентов могут появиться давление, боль и распирание в верхней части живота. Среди других проблем — расстройство желудка, потеря аппетита и трудности с проглатыванием пищи или жидкости.

Помимо этого, у заболевших возникают отрыжка, тошнота и рвота. Пациенты также жалуются на усталость, снижение работоспособности и истощение.

Диагностика рака на ранних стадиях увеличивает шансы на выздоровление, напомнили эксперты и призвали быть внимательными к своему самочувствию.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте имени Блохина Игорь Самойленко в беседе с RT посоветовал не ждать появления симптомов, а проходить необходимые обследования заранее в рамках диспансеризации.