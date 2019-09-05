Названы места в Подмосковье, где чаще всего кусают змеи

В Московской области лето выдалось влажным. В связи с этим увеличилось количество змей. В 2019 году более 100 жителей региона обратились за медицинской помощью из-за укусов.

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что пресмыкающихся можно встретить и в лесах, и в парках, и на даче. Не всегда знакомство со змеей заканчивается благополучно.

«С начала 2019 года за помощью в медицинские организации региона из-за укуса гадюки обратились 113 человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Больше всего пострадавших — на востоке Подмосковья», — рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

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Министр добавила, что при отсутствии аллергии укус гадюки не смертелен для человека. Но если гадюка все-таки укусила, не рекомендуется высасывать яд из раны, поскольку можно занести инфекцию. Следует принять антигистаминный препарат, обездвижить конечность с укусом, а самого пострадавшего в экстренном порядке доставить в травмпункт.