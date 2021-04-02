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    02 апреля 2021, 04:38

    Названы места продажи «правильной» гомеопатии

    Дарья Бунякова

    Большинство гомеопатии является лекарственными препаратами, поэтому найти ее можно только в аптеке. Такие средства должны быть официально зарегистрированы, предупредила главный консультант по гомеопатии Мария Томкевич.

    Названы места продажи «правильной» гомеопатии

    «Все они помечены, маркировка имеется на гомеопатических препаратах. Обязательно стоит слово „гомеопатический“ или „гомеопатическое лекарственное средство“. И пожалуйста, вы можете купить себе препарат от кашля», — пояснила Томкевич «Звезде».

    Она добавила, что существует гомеопатия, требующая консультации врача. При этом большая часть гомеопатических лекарств относится к лекарственным препаратам. Это значит, что купить их можно только в аптеке.

    «Из-под полы гомеопатические препараты не продаются. Все они проходят строгий контроль качества и регистрируются в установленном государством порядке», — отметила главный консультант.

    Томкевич подчеркнула, что сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пропагандирует ответственное самолечение. Если человек относится к своему здоровью подобным образом, то он может приобрести лекарство подходящее по показаниям в безрецептурной аптеке. Такой препарат может быть гомеопатическим, синтетическим или растительным.