Названы места продажи «правильной» гомеопатии

Большинство гомеопатии является лекарственными препаратами, поэтому найти ее можно только в аптеке. Такие средства должны быть официально зарегистрированы, предупредила главный консультант по гомеопатии Мария Томкевич.

«Все они помечены, маркировка имеется на гомеопатических препаратах. Обязательно стоит слово „гомеопатический“ или „гомеопатическое лекарственное средство“. И пожалуйста, вы можете купить себе препарат от кашля», — пояснила Томкевич «Звезде».

Она добавила, что существует гомеопатия, требующая консультации врача. При этом большая часть гомеопатических лекарств относится к лекарственным препаратам. Это значит, что купить их можно только в аптеке.

«Из-под полы гомеопатические препараты не продаются. Все они проходят строгий контроль качества и регистрируются в установленном государством порядке», — отметила главный консультант.

Томкевич подчеркнула, что сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пропагандирует ответственное самолечение. Если человек относится к своему здоровью подобным образом, то он может приобрести лекарство подходящее по показаниям в безрецептурной аптеке. Такой препарат может быть гомеопатическим, синтетическим или растительным.