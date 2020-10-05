Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, в каких местах человек больше всего рискует заразиться коронавирусом. Одним из них является общественный транспорт.

«Если в общественном транспорте много народу, он является местом повышенной опасности. А люди будут ездить», — процитировал его сайт URА.ru.

Также можно подхватить инфекцию в небольших магазинах. Чем меньше их площадь, тем большую опасность они представляют. Помимо прочего, в список вошли кафе и рестораны. По словам Аграновского, хоть заведения общепита и следят за соблюдением мер безопасности среди сотрудников, контакта с другими посетителями избежать вряд ли выйдет.

Еще специалист заявил об опасности нахождения в образовательных учреждениях. В настоящий момент не все переведены на дистанционную форму обучения. Несмотря на то, что школьники и студенты заражаются СОVID-19 намного реже, они являются потенциальными переносчиками вируса.

Эксперт отметил, что есть большая вероятность инфицироваться в кругу семьи. Стоит уделить особое внимание бабушкам и дедушкам, ведь они входят в группу риска по коронавирусу.