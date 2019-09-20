Названы марки лучших соков из яблок в России

Проверке подвергли соки марок «Фруктовый сад», «Сады Придонья», «Удачный», Santal, «Juice team / Сочная команда 1», Swell и A cappella.

Все образцы соответствуют требованиям безопасности. Наиболее успешно тесты прошли «Сады Придонья» и «Удачный». Образцы этих соков получили 80 и 77 баллов из 100 возможных соответственно. Эксперты рекомендовали их к покупке.

«Фруктовый сад», Santal, Swell и A cappella по результатам исследования оказались в списке товаров с замечаниями. В образцах этих брендов нашли повышенное содержание лимонной кислоты, о котором производители не указали в составе.

Эксперты отметили, что при изготовлении «Juice team / Сочная команда 1» использовали сок груши или айвы, но не яблок, яблочный концентрат слишком сильно разбавили водой, также в состав добавили регуляторы кислотности. Бренд оказался в «черном списке».