Здоровье 22 июня 2023, 23:07 Названы малозаметные симптомы «тихого» рака Daily Express: боли в районе живота могут говорить о наличии рака

Читать 360tv в

Иногда развитие рака происходит малозаметно. Utro.ru со ссылкой на Daily Express сообщило, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы раньше выявить болезнь.

Рак брюшной полости на протяжении длительного времени не выдает себя и проходит в «тихой» форме. О заболевании могут говорить часто появляющиеся боли в районе живота, постоянные запоры или диарея, вздутие живота, болезненные ощущения при прощупывании в области живота. Также о проблеме может свидетельствовать чувство «распирания» изнутри или ослабевание аппетита.

Реклама

Если вы обнаружили у себя такие симптомы, важно как можно скорее обратиться за помощью в больницу.