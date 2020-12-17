Названы малоизвестные услуги ОМС

Каждые три года граждане до 40 лет имеют право проходить бесплатную диспансеризацию. После 40 обследование можно делать ежегодно. Также по ОМС предоставляют стоматологические услуги. А именно, бесплатные пломбы. Жизненно необходимые препараты граждане имеют право получать бесплатно. В программу ОМС входит реабилитация после различных травм. Например, курс массажа. Кроме того, определенным группам граждан доступно санаторно-курортное лечение. Женщины, имеющие проблемы с зачатием, имеют право на бесплатное ЭКО.

Более подробный список услуг можно узнать в поликлинике или на сайте регионального Минздрава.