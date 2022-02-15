Названы малоизвестные симптомы рака в ушах

Выявление злокачественных опухолей на ранней стадии почти всегда заканчиваются ремиссией. Но есть симптомы рака, которые человек может найти у себя самостоятельно и целенаправленно пойти на прием к онкологу. Об этом рассказал газете Daily Express специалист Центра протонной терапии в Праге Иржи Кубес.

Эксперт отметил, что формирование злокачественных опухолей головы и шеи пока еще само малоизученная область современной медицины. Хотя страдающих от подобных заболеваний пациентов достаточно много.

Кубес пояснил, что проявления рака шеи можно найти на любой части тела. Проникающие в кровь и лимфатическую систему метастазы быстро распространяются по всему организму. Не стоит ждать, что симптомы окажутся в месте формирования злокачественной опухоли, она может появиться, когда лечение начинать уже поздно.

Кубес заявил, что стоит знать о малоизвестных симптомах рака, чтобы при их появлении незамедлительно обратиться к врачу

«Например, постоянно заложенные уши, как будто бы вы погрузились под воду, или постоянная боль в районе барабанной перепонки — это один из главных симптомов рака головы. Постоянный отек в части шеи, прикосновение к которому вызывает сильную боль — тоже повод задуматься о своем здоровье. Боль в деснах, появление язв или белых пятен во рту — это все нехорошие признаки заболевания», — отметил врач.

Кубес добавил, что многие люди не обращают внимания на подобные проявления, списывая это на другие заболевания. В частности при проблемах с деснами они идут к стоматологу, хотя у них уже развивается рак горла. У этого заболевания есть еще один важный признак: резкое изменение голоса или появившийся хрип — все это должно привести пациента к онкологу.

Многие виды рака головы и шеи при выявлении на ранней стадии поддаются лечению. Его проводят при помощи хирургического вмешательства, лучевой- или химиотерапии. Но обычно врачи стараются комбинировать методы, чтобы исключить повреждение нервной ткани.