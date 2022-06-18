Названы лучшие российские изобретения прошлого года в медицине

Программа экспресс-оценки поражения легких при ковиде, система для обнаружения опухолей и 3D-имплант для грудной клетки вошли в десятку лучших медицинских изобретений в России в 2021 году. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.

Многие изобретения, как того требовало время, связаны с ковидом. Исследователи Научно-клинического центра Московской городской клинической больницы № 67 предложили систему, помогающую определить степень поражения органов дыхания быстро, без КТ и флюорографии. Эксперты московского Института иммунологии и аллергологии разработали ингаляционный препарат для больных ковидом «МИР-19», который подавляет активность генов вируса, не затрагивая при этом геном человека.

Яркие изобретения были и в других сферах медицины. Например, врач-нейрохирург Алексей Шкарубо и сотрудники МГТУ имени Баумана под руководством доцента Ларисы Сафоновой создали систему поверхностного распознавания опухолей. Эксперты НИИ имени Склифосовского разработали устройство, снижающее риск травматизации волокон мозга при операции. НМИЦ имени Бакулева открыли новый хирургический метод лечения расслоения аорты.

В обнинском филиале НМИЦ радиологии придумали 3D-имплант, устраняющий дефект грудной клетки после удаления метастазов. Врачи НМИЦ хирургии имени Вишневского также запатентовали метод пластики передней грудной стенки, эффективно скрывающий дефекты после таких операций.

Центр Илизарова вместе с НПО «Курганприбор» создали аппарат для лечения опорно-двигательной системы. ГМИЦ эндокринологии разработал методику прогнозирования развития хронической болезни почек при сахарном диабете.