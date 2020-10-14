Названы лекарства, которые можно получить бесплатно пенсионерам

Такая льгота распространяется на ветеранов труда, воинской службы, тружеников тыла, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, ветеранов Великой отечественной войны, пенсионеров с тяжелыми заболеваниями.

К лекарствам, которые можно получить бесплатно, относятся гормональные, противогрибковые, противовирусные, снотворные препараты, а также антидепрессанты, анальгетики и антибиотики. Помимо прочего, представителям старшего поколения выдают лекарства, которые принимают при болезни Паркинсона и патологии сердечно-сосудистой системы.

Ранее первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев заявил о возможности возвращения индексации ежемесячных выплат работающим пенсионерам. По его словам, этот вопрос обсуждался с Пенсионным фондом России (ПФР) и Министерством труда. Он уточнил, что инициатива предусматривает два варианта. В их числе единовременная и поэтапная индексации пенсий всех категорий работающих пожилых людей.