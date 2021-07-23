Названы ключевые преимущества экспресс-тестов на антиген к коронавирусу

Тестирование на коронавирус за последний год стало для многих рутинной процедурой. Раз в несколько недель мазки берут на предприятиях, результаты тестов нужны при поездке за границу и после возвращения. Чаще всего используются тесты ПЦР, но есть и экспресс-тестирование на антиген возбудителя. «360» разобрался, в чем отличие между двумя этими видами исследования.

Мазок на коронавирус для ПЦР-теста берут из носа и глотки. Для людей с повышенным рвотным рефлексом эта процедура не самая приятная. Биоматериал отправляют на исследование в лабораторию. Результат можно ждать по мере загрузки работающих там специалистов.

Антигенный тест PBCheck реагирует даже на небольшие частички вирусов. Один из плюсов такой процедуры — соскоб берут один раз из носа. Биоматериал кладут в специальный раствор, который разрушает внешнюю оболочку вируса и поднимает наверх маленькие частицы. На них реагирует специальная тест-полоска. То есть пациент может узнать результат достаточно быстро.

Антигенный тест очень хорош своей скоростью. Это получение результата от 15 до 30 минут. Для этого не нужно никакого оборудования. Достаточно самого теста Лидия Тумбинская руководитель лаборатории «Гемоскрин».

По ее словам, взять тест на антиген может медсестра. При этом человек, который подозревает у себя заражение коронавирусом, может провести тестирование самостоятельно. Это очень удобно, когда состояние не позволяет дойти до больницы.

Источник фото: телеканал «360»

«Такие экспресс-тесты выявляют вирусные частицы сразу после того, как они попали на слизистые. Поэтому если человек вступал в контакт с тем, у кого есть признаки острой респираторной инфекции, то на этой стадии лучше сделать тест», — пояснила специалист.

Исследования показали, что точность результатов антиген-тестов PBCheck достаточно велика. Верный результат они показывают в 95 случаях из 100. Они реагируют не только на уханьский штамм коронавируса, но и на все остальные, которые начали распространяться по миру.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько месяцев назад в России зарегистрировали экспресс-тесты на антиген PBCheck. Производители разрабатывали их для выявления новых штаммов, рассказал генеральный директор компании Dilos Евгений Никитин. По его словам, экспресс-тесты заказывают частные клиники, организации и даже частные лица. Закупают такие тесты, например, в центрах «Мать и дитя».

Люди проводят мероприятия, свадьбы. Они хотят быть в безопасности, хотят сохранить в безопасности своих гостей Евгений Никитин гендиректор компании Dilos.

Он подчеркнул, что выездная бригада может приехать на предприятие и быстро протестировать сотрудников. Скорость процесса позволит не мешать работе.