Названы источники важного для организма витамина D

Врач Елена Воскресенская рассказала, почему витамин D так необходим нашему организму и каким образом его можно восполнять. Об этом написали «Известия».

Около 90% витамина D вырабатывается в организме от ультрафиолетовых лучей. Однако из-за того что в России лето короткое, многие жители, особенно центральных регионов, страдают от его дефицита.

По словам специалиста, этот витамин можно получать из дикого лосося, селедки, кеты, горбуши, палтуса, печени трески и другой жирной рыбы. Лесные грибы, которые напитываются солнечными лучами, также станут хорошим источником данного витамина, сообщил сайт «Русская планета».

Также его можно найти в говяжьей и свиной печени, яйцах, сливочном масле, твороге, козьем молоке и сыре.

Медики отмечают, что витамин D просто незаменим для человека, поскольку способен предотвращать размягчение костной ткани, уменьшать риски развития рака и остеопороза, поддерживать иммунную и нервную системы и регулировать уровень инсулина в крови.