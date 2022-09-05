Здоровье 05 сентября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Названы инфекции у школьников, которые активно распространяются осенью

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Руководитель отделения семейной вакцинации НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Ткаченко перечислила инфекции, которыми школьники особенно активно заражаются осенью. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«В первый месяц после начала школьных занятий значительно возрастает заболеваемость как сезонными респираторными, так и кишечными инфекциями», — рассказала Ткаченко.

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Она пояснила, что многие школьники были в отпуске, в том числе в странах с неблагополучной эпидемической ситуацией. После возвращения к учебе они начинают взаимодействовать с одноклассниками, из-за чего инфекции быстро распространяются. Чаще всего встречаются грипп, коронавирус, гепатит А и менингококковая инфекция, заключила специалист.

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