Названы группы пациентов, у которых оспа обезьян протекает особенно тяжело

Пациенты с хроническими заболеваниями, включая легочные и сердечные, могут переносить оспу обезьян тяжелее других людей. Такое мнение высказал в интервью ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Какие обстоятельства могут утяжелить течение оспы обезьян? Это возраст — болезнь опаснее для младенцев и стариков. При наличии хронических болезней (сердечных, легочных) любые инфекционные заболевания, в том числе и оспа обезьян, могут протекать тяжелее», — сказал ученый.

Он также подчеркнул, что опасным обстоятельством является наличие хронических инфекционных болезней, таких как туберкулез, хронические вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, наличие онкологических заболеваний, при лечении которых часто снижается иммунитет. При этом для ВИЧ-инфицированных могут быть опасны любые инфекции, все зависит от стадии развития заболевания.

При этом на тяжесть протекания оспы может влиять «количество и качество вируса», получаемого от источника инфекции. Так, если люди заражаются от животных, они болеют тяжелее, а летальность может составить до 10%. Это в первую очередь характерно для западноафриканских и центральноафриканских стран.

«Центральноафриканский вариант вируса более опасный, сейчас распространяется западноафриканский вариант. Что касается людей, которые заболевают не в Африке, при заражении от больного человека — заболевание обычно течет довольно легко, летальность — очень низкая», — заметил Альтштейн.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в России не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян.