Названы главные жалобы пациентов спустя месяцы после перенесенного COVID-19

Переболевшие COVID-19 пациенты, даже спустя месяцы после выздоровления, обращаются к врачам с жалобами на проблемы со здоровьем. Среди них повышенное артериальное давление, необъяснимые нарушения пищеварения, а у мужчин — заболевания половой сферы.

Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Lenta.ru.

«У мужчин повреждения идут от мужской половой сферы — снижается уровень тестостерона, который необходим для поддержания мышечной массы», — рассказал врач, добавив, что «не совсем понятно, что делать с этими пациентами».

В основном к врачам обращаются люди старше 30 лет, отметил Болибок. По словам иммунолога-аллерголога, человек, приходя сейчас, рассказывает, что переболел COVID-19 еще весной, «но до конца как будто и не выздоровел».

Отсутствие обоняния и чувства вкуса при COVID-19, с которыми сталкиваются от 34 до 98% пациентов, опасны не только возможностью отравиться. Есть и психологические последствия: человеку некомфортно осознавать, что он не понимает, что ест, на протяжении нескольких недель.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил «360», что потеря нюха говорит о повреждении обонятельного тракта. Это множество тонких волокон, которые через решетчатую кость входят в мозг. Когда человек не чувствует запахов, это значит, что либо проблема в самом тракте, либо в обонятельном центре, который воспринимает информацию в поврежденном мозгу.