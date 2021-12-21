Минздрав назвал главные симптомы при заражении «омикроном»

Пациенты с коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон», испытывают першение в горле, повышение температуры и сильные боли в мышцах. Также у них присутствуют симптомы интоксикации, какие бывают при гриппе. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он пояснил, что эти выводы сделали во время совместной работы сотрудников Минздрава и Роспотребнадзора в Южно-Африканской Республике.

«Мы видим, что в клинической картине „омикрона“ доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы интоксикации, схожие с течением гриппа», — перечислил министр.

Мурашко отметил, что «омикрон» в 2,5 раза чаще поражает детей, чем другие штаммы коронавируса. При этом маленьким пациентам требуется госпитализация в больницы. Также есть случаи, когда повторно заражаются и болеют те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.

«Особенности вакцинации в этот период должны быть в какой-то мере пересмотрены, о чем говорят многие специалисты в мире», — добавил министр.

Он пояснил, что проведенные исследования показали, что ревакцинация существенно поднимает уровень антител в организме пациентов, которые уже сделали прививку более полугода назад, что позволяет защититься от «омикрона».

«Поэтому в рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», — заявил Мурашко.

Министр призвал россиян сделать прививку от коронавируса в преддверии новогодних каникул, когда количество социальных контактов значительно возрастет. Глава Минздрава отметил, что также ждет традиционного увеличения заболевания органов пищеварения и роста травм, а также связанных со злоупотреблением алкоголем инфарктов и инсультов.

Мурашко призвал специалистов реанимационных и неотложных бригад находиться в повышенной готовности на время праздников. Отдельно министр призвал страдающих от хронических заболеваний людей не забывать о приеме лекарств во время праздников.