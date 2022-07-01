Названы главные симптомы послеродовой депрессии

Семейный и детский психолог Татьяна Журавлева назвала самые очевидные признаки послеродовой депрессии. По ее словам, к ним можно отнести тревожность, потерю интереса к жизни и потерю аппетита. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Специалист также указала на то, что в наших клиниках медики, в отличие от зарубежных, не помогают новоиспеченным мамам выявлять послеродовую депрессию и как-то справляться с ней.

«Часто женщина, у которой послеродовая депрессия, не понимает, что она у нее есть, и не может сама себе помочь. Признаками являются тревожность, подавленное настроение, потеря интереса к жизни, изменения в аппетите, чрезмерная эмоциональность, раздражительность, постоянное чувство усталости вплоть до того, что не хочется вставать с кровати, нарушение сна, суицидальные мысли, отсутствие привязанности к ребенку, беспричинный страх или панические атаки <…>», — сообщила Журавлева.

Психолог добавила, что в случае тяжелых симптомов женщине следует обратиться за помощью к психиатру.